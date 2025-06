Nazione, si apre il casting per la fascia destra della Fiorentina: Zanoli e Tchatchoua in lista

Dopo Edin Dzeko e Jacopo Fazzini, la Fiorentina inizia a muoversi anche sulla fascia destra, dove resta da chiarire il futuro di Dodo. In attesa di sviluppi, prende forma un vero e proprio casting per il ruolo, con i nomi di Alessandro Zanoli del Napoli e Jackson Tchatchoua del Verona tra le opzioni più concrete. Entrambi i profili, come scrive La Nazione, sono ideali per un modulo a 3-5-2, bravi a spingere in avanti ma meno efficaci in fase difensiva, segnale che Pioli potrebbe orientarsi su un sistema che valorizzi gli esterni a tutta fascia