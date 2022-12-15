Gazzetta: "Il Napoli ha deciso di scaricare Zanoli dopo che il fiorentino Gonzalez lo ha fatto sfigurare"

Zanoli è stato scaricato dal Napoli dopo alcune brutte prestazioni dello scorso anno, in particolare contro la Fiorentina di Gonzalez

La Gazzetta ha motivato la scelta del Napoli di prendere Bereszynski e cedere Zanoli. Questo il parere della rosea: "Perché il Napoli ha improvvisamente deciso di puntare forte su Bereszynski? Nella passata stagione, infatti, quando gli azzurri erano sul più bello proprio capitan Di Lorenzo dovette restar fermo ai box e quella sosta forzata Spalletti finì con il pagarla cara. Zanoli fu grande protagonista contro l’Atalanta, ma decisamente meno brillante contro Fiorentina con Gonzalez che lo mise in grande difficoltà, al punto che contro l’Empoli toccò a Malcuit che ne combinò di tutti i colori".

LA VERGOGNOSA PAGELLA DI TUTTOSPORT

https://www.labaroviola.com/un-vergognoso-tuttosport-da-5-a-amrabat-non-mostra-potenzialita-e-fa-entrata-indegna-su-mbappe/195865/