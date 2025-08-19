Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha rifiutato l’offerta del Torino per Fortini”

Il Torino ha chiesto Niccolò Fortini a titolo definitivo, ma la Fiorentina ha declinato l’offerta dei granata. I viola credono molto in lui, per questo vogliono scongiurare il rischio di perderlo totalmente.

La formula prediletta è quella del prestito secco, altrimenti potrebbe essere valutato il prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della società di Commisso. Se il classe 2006 dovesse partire non è escluso che la dirigenza viola torni su Alessandro Zanoli, vecchio obiettivo ormai destinato al Bologna e sul quale ci sarebbe anche l’Udinese. Lo scrive il Corriere dello Sport.