Di Marzio: "La Fiorentina ha avviato i primi contatti per Zanoli. Anche il Bologna sul terzino"

Il Napoli però, non esclude la permanenza del classe 2000, che in tal caso potrebbe rappresentare un’alternativa utile sulla fascia partenopea

Il Bologna e la Fiorentina si sfidano a suon di rilanci e interesse per il difensore di proprietà del Napoli Alessandro Zanoli: anche la viola ha avviato i primi contatti con i partenopei per il terzino destro, rientrato dal prestito al Genoa. Il giocatore era inizialmente inserito nell’operazione per portare Ndoye in azzurro, tuttavia l’interesse del club allenato da Stefano Pioli ha aperto un nuovo scenario di mercato.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Napoli non esclude la permanenza del classe 2000, che in tal caso potrebbe rappresentare un’alternativa utile sulla fascia. Un’eventuale conferma in rosa escluderebbe l’acquisto di Juanlu, altro profilo valutato dalla dirigenza azzurra. Nell’ultima stagione con il grifone rossoblu, Zanoli ha collezionato 33 presenze, realizzando 1 gol e 1 assist.