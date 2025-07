TuttoSport riporta: “Zanoli piace sempre alla Fiorentina, i viola restano vigili sul giocatore”

Come riportato da TuttoSport, la Fiorentina resta vigile su Zanoli, esterno del Napoli che ha giocato in prestito al Genoa nell’ultima stagione con un buon rendimento qualitativo che, però, non ha portato al riscatto del laterale tornato in azzurro dove non sembra parte del progetto tecnico di Antonio Conte. Zanoli potrebbe arrivare in viola, sempre secondo il quotidiano, come sostituto di Dodò nel caso in cui il brasiliano dovesse andarsene alle condizioni della Fiorentina oppure per occupare la casella di vice Dodò da alternare all’esterno brasiliano.

Sul terzino si era mosso anche il Bologna che, però, si era bloccato dopo la richiesta dei campani di inserire Beukema o Ndoye alla trattativa e per il momento tutto tace.