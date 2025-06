TMW: “La Fiorentina si inserisce per Zanoli, contatti in corso. Obiettivo anticipare la concorrenza”

Potrebbe essere sempre lontano da Napoli il futuro di Alessandro Zanoli. L’esterno è reduce dall’esperienza al Genoa che però ha deciso di non riscattarlo con il giocatore che ha fatto ritorno alla casa madre. Eppure la stagione non è stata per niente negativa, anzi. L’impatto con la realtà rossoblù è stato buono.

Al termine della stagione, il 30 giugno, Zanoli tornerà al Napoli ma molto probabilmente non rimarrà in azzurro l’anno prossimo. Su di lui ci sarebbero le attenzioni di alcuni club del campionato italiano. Uno di questi era il Bologna di Vincenzo Italiano a cui servirebbe un cursore di fascia rapido e di gamba come può essere certamente lui. Ma i rossoblù non sarebbero gli unici interessati.

Secondo TMW, ci sarebbe da registrare un inserimento della Fiorentina per il difensore. I contatti fra le parti sarebbero in corso con la formazione viola che vorrebbe anticipare la concorrenza e assicurarsi per la prossima stagione Alessandro Zanoli.