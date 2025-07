Corriere dello Sport: “Zanoli-Fiorentina in stand-by. Il Napoli non vuole farlo partire, folta concorrenza”

La Fiorentina ha mostrato interesse per Alessandro Zanoli del Napoli, contattando i suoi agenti consapevole del desiderio del giocatore di cambiare aria. Tuttavia, la trattativa appare complessa: da un lato c’è la riluttanza del Napoli a lasciarlo partire, dall’altro una forte concorrenza, in particolare quella del Bologna che segue con attenzione il terzino classe 2000. Per questi motivi, al momento il club viola non sta affondando il colpo, lasciando la pista in stand-by. Lo scrive il Corriere dello Sport.