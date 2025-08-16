SKY Sport riporta: "Zanoli sfuma per Fiorentina e Bologna, il terzino è vicinissimo all'Udinese"

Il terzino di proprietà del Napoli è ormai ad un passo dai friulani dopo essere stato vicino anche al club viola

Come riportato da SKY Sport, il nome di Alessandro Zanoli per la Fiorentina sta sfumando quasi definitivamente visto che il Napoli avrebbe trovato l'accordo con l'Udinese per la cessione del giocatore che era stato vicino anche al Bologna. Addirittura l'arrivo a Bologna del terzino sembrava cosa fatta, ma proprio ora che il Napoli può liberare il ragazzo dopo aver chiuso l'acquisto di Juanlu Sanchez da Siviglia, gli emiliani potrebbero venir beffati dall'Udinese che è ad un passo dall'accordo con i partenopei e con l'entourage del terzino.