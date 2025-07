Fratini spara la bomba: “Napoli e Fiorentina potrebbero scambiarsi Raspadori e Zanoli per Kean”

Il Napoli cerca un attaccante da mettere insieme a Lukaku per completare il reparto, e il nome di Moise Kean sarebbe tra i candidati in lista. Michele fratini, uno dei più importanti talent scout italiani, ha parlato oggi su Radio Marte della possibilità di un affare clamoroso tra Napoli e Fiorentina. Ecco le sue parole: “Il Napoli ha chiesto informazioni per Kean, che ha fatto bene alla Fiorentina e che è conosciuto da Conte. Alla Fiorentina, dal canto suo, piacciono Zanoli e Raspadori, elementi non centralissimi nel progetto partenopeo. Potrebbe andare in scena magari un maxi scambio tra Napoli e Fiorentina con Kean in Campania e Raspadori e Zanoli a Firenze.”