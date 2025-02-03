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Moretto: "Fiorentina pensa a Dany Mota per sostituire Sottil. Prima serve l'ok del Monza"

Riccardo Sottil può lasciare Firenze proprio in queste ultime ore di mercato. Fiorentina e Milan hanno trovato l'accordo per l'esterno offensivo classe '99, operazione in prestito con diritto di risca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2025 16:44
Moretto: "Fiorentina pensa a Dany Mota per sostituire Sottil. Prima serve l'ok del Monza" -
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Riccardo Sottil può lasciare Firenze proprio in queste ultime ore di mercato. Fiorentina e Milan hanno trovato l'accordo per l'esterno offensivo classe '99, operazione in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. Il club viola vuole cercare un sostituto prima di concedere il via libera definitivo: secondo quanto riporta Matteo Moretto, infatti, la Fiorentina pensa a Dany Mota, ma prima serve l'ok del Monza.

Moretto svela: “Accordo Milan-Fiorentina per Sottil. Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni”

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