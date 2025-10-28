Moretto su Pradè: "Il DS Viola è sotto osservazione. Prossimi risultati decisivi per il suo futuro"

Matteo Moretto esamina il pareggio interno della Viola contro il Bologna, ma anche il futuro di Daniele Pradè

Il noto giornalista sportivo Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha analizzato la situazione in casa Viola dopo il pareggio col Bologna.

Le sue dichiarazioni: "La Fiorentina sta attraversando un momento difficile a livello di risultati, la classifica è "dolorosa" perché la Viola è in una fase negativa. È arrivato un pareggio importante, soprattutto morale, contro il Bologna all'ultima giornata di campionato nei minuti finali. La Fiorentina avrebbe anche potuto vincere all'ultimo secondo con l'occasione di Dodo ma poi la vittoria non è arrivata. La situazione è difficile".

Si è soffermato poi sulla posizione del DS Daniele Pradè: "Il direttore Viola è sotto osservazione da parte della proprietà. Vedremo i prossimi risultati della Fiorentina, ma occhio al futuro di Pradè perché i prossimi risultati potrebbero condizionare il suo futuro"