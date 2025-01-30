Moretto: "Il Napoli è pronto ad alzare l'offerta per Comuzzo, che non ha ancora deciso il suo futuro"

Secondo Matteo Moretto, il Napoli è pronto ad alzare l'offerta per Comuzzo, che non ha ancora deciso sul suo futuro

Comuzzo al Napoli è senz'ombra di dubbio la trattativa del momento in Serie A. Nella giornata di ieri, i partenopei hanno ripetutamente contattato la Fiorentina per portare il difensore classe 2005 in Campania, arrivando a offrire una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

La società gigliata ha fin da subito reso chiaro che Comuzzo non partirà per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro, vista la giovane età del ragazzo e l'ottima prima parte di stagione in maglia viola. Adesso, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il Napoli è pronto ad alzare l'offerta, superando il tetto di 30 milioni di euro (bonus compresi). La trattativa si sta accendendo sempre di più e potrebbe arrivare a una conclusione nelle prossime ore, vista l'imminente chiusura della finestra di calciomercato invernale.

Comuzzo, dal canto suo, non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro, e sta attendendo lo sviluppo della trattativa. Di seguito il post su X di Moretto:

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