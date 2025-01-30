Cm.com rivela: "La Fiorentina ha offerto 7 milioni per Bondo, il Monza ne chiede 12"

L'offerta della Fiorentina per Bondo è di 7 milioni di euro, troppo pochi per il Monza, che ne chiede almeno 12

Arrivano notizie sul fronte Warren Bondo, centrocampista del Monza da tempo finito nel mirino della Fiorentina per rinforzarsi in mezzo al campo. Secondo quanto rivelato da Daniele Longo per Calciomercato.com, la società gigliata avrebbe presentato un'offerta di 7 milioni di euro ai brianzoli per garantirsi le prestazioni del classe 2003, l'esatto valore del cartellino (dati Transfermarkt alla mano).

Tuttavia, Galliani ha fatto sapere alla Fiorentina di volere 12 milioni di euro, una cifra ben distante dall'attuale offerta dei viola. Inoltre, il Monza sta affrontando una vera e propria rivoluzione: i brianzoli hanno già venduto il loro pilastro difensivo, Pablo Marì, proprio alla Fiorentina, e stanno per cedere anche Daniel Maldini all'Atalanta. Qualora quest'ultima trattativa dovesse andare in porto ci sarebbe il rischio di far saltare Bondo alla Fiorentina. Di seguito il post su X del giornalista Longo:

BIRAGHI IL PIANO B DELL'INTER

https://www.labaroviola.com/tmw-biraghi-e-il-piano-b-dellinter-per-la-fascia-lo-prenderebbe-in-prestito-fino-a-fine-stagione/286805/