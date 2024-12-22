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Moretto: "Quarta dovrebbe lasciare la Fiorentina, potrebbe essere un'idea della Juve"

Quarta in uscita dalla Fiorentina? Spunta l'ipotesi Juve

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2024 20:18
Moretto: "Quarta dovrebbe lasciare la Fiorentina, potrebbe essere un'idea della Juve" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato che Martinez Quarta dovrebbe lasciare la Fiorentina nella prossima finestra di mercato. Il centrale viola potrebbe diventare allora una soluzione per la Juventus in cerca di rinforzi in quel ruolo.

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