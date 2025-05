Moretto rivela: “Confermo al 100% che Farioli è nella lista dei candidati per la panchina della Fiorentina”

Nel video pubblicato ieri sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista di mercato insieme a Matteo Moretto ha analizzato le mosse delle squadre italiane in vista della prossima stagione. In chiusura, Moretto ha fatto il punto sul casting allenatore in casa Fiorentina, rivelando un’indicazione importante: “Parlando del prossimo allenatore della Fiorentina: posso dire che Farioli è al 100% sulla lista della Fiorentina. Non è l’unico nome, seguiranno aggiornamenti”. L’ex tecnico di Nizza e Ajax, apprezzato per le sue idee moderne, resta quindi uno dei profili monitorati dalla dirigenza viola.