Moretto: "L'Atletico sta cercando rinforzi per le fasce, Ruggeri potrebbe essere ceduto nel mercato"

L'esperto di mercato ha parlato del laterale dei madrileni avvicinato ai viola

I radar dell'Atletico Madrid sono puntati sulla corsia mancina e, stando a quanto rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza colchonera avrebbe ristretto la cerchia a due profili iberici. Nel mirino sono finiti Marc Cucurella del Chelsea e Alejandro Grimaldo del Bayer Leverkusen, con la società madrilena che si sarebbe già mossa avviando i primi dialoghi con le rispettive proprietà. Se la pista che porta all'esterno dei Blues appare in salita a causa di costi proibitivi tra ingaggio e cartellino, la strada che conduce a Grimaldo si preannuncia più percorribile, complice il desiderio del calciatore di rientrare in patria a dieci anni dall'addio. Uno scenario che la Fiorentina monitora con estrema attenzione: l'eventuale sbarco di uno dei due top player alla corte di Diego Simeone potrebbe infatti sbloccare la partenza di Matteo Ruggeri, che vedrebbe ridursi i propri spazi a Madrid a causa di una concorrenza decisamente ingombrante.