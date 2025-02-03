Dalla Spagna insistono: "Fiorentina corsa contro il tempo per chiudere il colpo Rafa Mir"

Secondo quanto riporta Relevo è in atto un incontro tra Fiorentina e Valencia per completare in extremis il trasferimento in viola di Rafa Mir

La Fiorentina ha presentato un'offerta formale per Rafa Mir al Valencia CF e tutte le parti stanno attualmente negoziando la possibile partenza dell'attaccante spagnolo. Quello che inizialmente era un "no" da parte del Valencia CF è ora una trattativa aperta.

Lo riporta relevo.com

Di Marzio: “Fiorentina, dalla Spagna potrebbe arrivare il vice-Kean, proposto Rafa Mir”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-fiorentina-dalla-spagna-potrebbe-arrivare-il-vice-kean-proposto-rafa-mir/287503/