Di Marzio: "Fiorentina, dalla Spagna potrebbe arrivare il vice-Kean, proposto Rafa Mir"

Secondo Di Marzio ai viola alla ricerca di un attaccante in grado di sostituire Kean quando necessario è stato proposto l'attaccante spagnolo,

La Fiorentina potrebbe rinforzare il proprio reparto offensivo con un nuovo innesto dalla Liga.

Nelle ultime ore, infatti, Rafa Mir, attaccante del Valencia, è stato proposto al club viola, che sta ora valutando attentamente la possibilità di portare il giocatore in Serie A.

Il centravanti spagnolo, classe 1997, ha avuto una carriera tra Spagna e Inghilterra, vestendo le maglie di Wolverhampton, Nottingham Forest, Las Palmas e Huesca, prima di approdare al Valencia. Con la squadra andalusa ha mostrato buone qualità fisiche e un discreto fiuto del gol.

Il potrebbe rappresentare una soluzione interessante per aggiungere profondità all’attacco, soprattutto in vista degli impegni europei.

Sportitalia: “La Fiorentina aveva pensato a Okafor e cerca un attaccante come alternativa a Kean”

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