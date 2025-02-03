Sportitalia: "La Fiorentina aveva pensato a Okafor e cerca un attaccante come alternativa a Kean"

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Fiorentina, oltre a portare avanti la trattativa con la Juventus per Fagioli, sta cercando anche un attaccante in grado di fare il vice Kean, ruolo che dopo...

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Fiorentina, oltre a portare avanti la trattativa con la Juventus per Fagioli, sta cercando anche un attaccante in grado di fare il vice Kean, ruolo che dopo la cessione in prestito di Kouamè all'Empoli è rimasto vacante. La società viola si era mossa per Okafor prima che l'attaccante del Milan fosse ceduto al Napoli. Comunque gli uomini mercato viola sono al lavoro per un attaccante di riserva.

LE ULTIME SULLA TRATTATIVA TRA FIORENTINA E JUVENTUS PER FAGIOLI

https://www.labaroviola.com/pedulla-per-fagioli-la-juve-chiede-20-milioni-piu-una-percentuale-sulla-vendita-serve-il-riscatto-garantito/287496/