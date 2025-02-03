Pedullà: Per Fagioli la Juve chiede 20 milioni più una percentuale sulla vendita. Serve il riscatto garantito”

Non è finito il calciomercato in entrata per la Fiorentina, infatti in queste ultime concitate ore il club di Rocco Commisso sta cercando di portare a Firenze Nicolò Fagioli. Come rivelato dal noto gi...

Non è finito il calciomercato in entrata per la Fiorentina, infatti in queste ultime concitate ore il club di Rocco Commisso sta cercando di portare a Firenze Nicolò Fagioli. Come rivelato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà con un tweet sul suo profilo X le richieste della Juventus per Fagioli sono di 15 milioni di euro più 4/5 di bonus più una percentuale sulla futura rivendita.

Inoltre la Juventus chiede una formula che garantisca il riscatto da parte della Fiorentina ed il conseguente trasferimento a titolo definitivo di Fagioli, la trattativa andrà avanti e ci saranno ulteriori contatti nelle prossime e ultime ore

NO DEL MONZA PER DANY MOTA

https://www.labaroviola.com/tmw-il-monza-ha-detto-no-alla-fiorentina-per-dany-mota-serve-il-sostituto-per-far-partire-sottil/287494/