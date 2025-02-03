TMW: "Il Monza ha detto no alla Fiorentina per Dany Mota, serve il sostituto per far partire Sottil"

La Fiorentina è alle prese con la possibile cessione di Riccardo Sottil al Milan ma prima di dare l'ok definitivo deve prima trovare un sostituto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il pri...

La Fiorentina è alle prese con la possibile cessione di Riccardo Sottil al Milan ma prima di dare l'ok definitivo deve prima trovare un sostituto. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il primo nome sondato dal club viola per l'eventuale sostituzione dell'esterno classe 1999 è stato quello di Dany Mota Carvalho ma alla richiesta è stata subito rispedita al mittente.

La società gigliata ha effettuato un sondaggio con il Monza ma la risposta dei brianzoli è stata negativa, visto che non ci sarebbero poi i tempi per andare a individuare un altro calciatore che prenderebbe il posto del portoghese. A questo punto la Fiorentina dovrà guardare altrove, per poi dare il via libera a Sottil per il trasferimento al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Lo scrive Tuttomercatoweb

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