Pedullà "Il Milan sta ripensando a Bondo in queste ultime ore, la Fiorentina è concentrata su Fagioli"

Siamo nelle ultime concitate ore del mercato di Gennaio, ora che vedono coinvolta anche la Fiorentina che non ha ancora chiuso il suo mercato sia in entrata che in uscita. Infatti come rivelato da Alf...

A cura di Redazione Labaroviola 03 febbraio 2025 18:58

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