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Pedullà "Il Milan sta ripensando a Bondo in queste ultime ore, la Fiorentina è concentrata su Fagioli"

Siamo nelle ultime concitate ore del mercato di Gennaio, ora che vedono coinvolta anche la Fiorentina che non ha ancora chiuso il suo mercato sia in entrata che in uscita. Infatti come rivelato da Alf...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2025 18:58
Pedullà "Il Milan sta ripensando a Bondo in queste ultime ore, la Fiorentina è concentrata su Fagioli" -
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Siamo nelle ultime concitate ore del mercato di Gennaio, ora che vedono coinvolta anche la Fiorentina che non ha ancora chiuso il suo mercato sia in entrata che in uscita. Infatti come rivelato da Alfredo Pedullà sul suo profilo X la Fiorentina è concentrata in queste ultime ore sul definire l'affare che porterebbe Fagioli ha vestire la maglia della società gigliata, l'affare va definito cercando una formula diversa dal prestito con diritto di riscatto che non piace alla Juventus. La valutazione del club bianconero è di circa 15 milioni di euro, vedremo se troveremo la quadra.

Nel mentre la Fiorentina rischia di farsi soffiare Warren Bondo su cui ha messo gli occhi il Milan che potrebbe piazzare Bennacer al Marsiglia di De Zerbi, vedremo come si evolverà questa situazione nelle ultime ore.

NIENTE KONE SULLA FIORENTINA

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