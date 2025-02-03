Niente Konè per la Fiorentina, il centrocampista del Marsiglia resterà in Francia e si unirà al Rennes
In queste ultimissime ore di calciomercato la Fiorentina è alla ricerca di un ultimo rinforzo per il suo centrocampo, tra i nomi caldi ci sono quelli di Fagioli e Bondo. Non è più un nome caldo invece...
In queste ultimissime ore di calciomercato la Fiorentina è alla ricerca di un ultimo rinforzo per il suo centrocampo, tra i nomi caldi ci sono quelli di Fagioli e Bondo. Non è più un nome caldo invece quello di Ismael Konè del Marsiglia perché come rivelato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X il Marsiglia ha ceduto il proprio centrocampista al Rennes con la formula del prestito con diritto di riscatto a 14 milioni di euro.
Vedremo adesso se il Marsiglia intensificherà i contatti con la Juventus per portare in Francia Nicolò Fagioli che ricordiamo è anche un obbiettivo della Fiorentina
https://www.labaroviola.com/moretto-conferma-scambio-di-documenti-in-corso-tra-fiorentina-e-torino-per-cristiano-biraghi/287429/