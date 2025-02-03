Niente Konè per la Fiorentina, il centrocampista del Marsiglia resterà in Francia e si unirà al Rennes

In queste ultimissime ore di calciomercato la Fiorentina è alla ricerca di un ultimo rinforzo per il suo centrocampo, tra i nomi caldi ci sono quelli di Fagioli e Bondo. Non è più un nome caldo invece...

A cura di Redazione Labaroviola 03 febbraio 2025 12:37

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