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Notizie Kone Fiorentina

La Gazzetta dello Sport annuncia: "Kone pronto al recupero contro la Fiorentina, il giocatore partirà dall'inizio"

29 aprile 2026 14:15

Corriere dello Sport: "Non solo Berardi, la Fiorentina offrì 7 milioni per Thorstvedt nel 2024"

06 dicembre 2025 10:02

Konè sicuro: "La vittoria con l'Inter ci ha dimostrato che siamo molto forti, domani vogliamo vincere"

03 maggio 2025 12:04

Niente Konè per la Fiorentina, il centrocampista del Marsiglia resterà in Francia e si unirà al Rennes

03 febbraio 2025 12:37

Cm.com: "Se la Fiorentina prende Konè il Marsiglia va su Fagioli, prima va ceduto Richardson"

02 febbraio 2025 12:32

Romano: "Fiorentina interessata a Ismael Koné del Marsiglia. Su di lui ci sono anche Rennes e Valencia"

02 febbraio 2025 11:47

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