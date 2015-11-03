Notizie Kone Fiorentina

La Gazzetta dello Sport annuncia: "Kone pronto al recupero contro la Fiorentina, il giocatore partirà dall'inizio"
29 aprile 2026 14:15
Corriere dello Sport: "Non solo Berardi, la Fiorentina offrì 7 milioni per Thorstvedt nel 2024"
06 dicembre 2025 10:02
Konè sicuro: "La vittoria con l'Inter ci ha dimostrato che siamo molto forti, domani vogliamo vincere"
03 maggio 2025 12:04
Niente Konè per la Fiorentina, il centrocampista del Marsiglia resterà in Francia e si unirà al Rennes
03 febbraio 2025 12:37
Cm.com: "Se la Fiorentina prende Konè il Marsiglia va su Fagioli, prima va ceduto Richardson"
02 febbraio 2025 12:32
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