Kean via? Corriere dello Sport: "Fiorentina su Volpato, il Sassuolo chiede 20 milioni. Per Pinamonti ne bastano 15"

Da non escludere che la Fiorentina possa privarsi di Kean

Da non escludere che in estate la società viola debba fare a meno di un attaccante, soprattutto se qualcuno dovesse attivare la famosa clausola da 62 milioni presente sul contratto di Moise Kean e valida dall’1 al 15 luglio. In tal caso potrebbero tornare in auge i nomi di Cristian Volpato e Andrea Pinamonti. Il primo ha un accordo valido fino al 2028, il secondo fino al 2027 e quindi abbordabile a cifre più basse. Per Volpato il Sassuolo chiederebbe una cifra vicina ai 15-20 milioni di euro, mentre per Pinamonti con ogni probabilità almeno 15. Lo riporta il Corriere dello Sport.