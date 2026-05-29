Corriere dello Sport: "Fiorentina su Koné ma ha una clausola da 35 milioni fino a fine luglio. Piace anche Thorstvedt"

Per il norvegese, in scadenza nel 2027, la richiesta è di circa 15 milioni

L’idea è quella di valutare alcuni profili provenienti dallo stesso Sassuolo e stimati in modo particolare da Grosso. Ci sono tanti ex obiettivi viola che potrebbero fare al caso, come Ismael Koné, cercato nel gennaio dell’anno scorso quando giocava nel Marsiglia. La mezzala offensiva ha un contratto valido fino al 2030. I neroverdi sono bottega cara, tanto che hanno concordato col giocatore una clausola da 35 milioni valida fino a fine luglio. Per lo stesso ruolo occhio a Emil Thorstvedt, che la Fiorentina trattò invano nel luglio di due anni fa. Il norvegese è in scadenza nel 2027, motivo per cui la richiesta sarebbe di circa 15 milioni. Lo riporta il Corriere dello Sport.