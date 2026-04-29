La Gazzetta dello Sport annuncia: "Kone pronto al recupero contro la Fiorentina, il giocatore partirà dall'inizio"

Gasperini recupera un elemento chiave per il match contro la Fiorentina

La corsa dell'AS Roma verso l'Europa entra nel vivo: con quattro partite ancora da disputare, i giallorossi non possono più permettersi passi falsi se vogliono evitare il declassamento in Conference League. Il primo ostacolo di questo sprint finale è la sfida di lunedì all'Olimpico contro la Fiorentina, penultimo atto casalingo della stagione. Dopo i due giorni di riposo concessi da Gasperini, la squadra si ritrova oggi a Trigoria con un doppio obiettivo nel mirino: scavalcare il Como (impegnato contro il Napoli) per blindare l'Europa League e continuare a inseguire un difficile, ma non impossibile, aggancio al quarto posto occupato dalla Juventus.

Sul fronte dell'infermeria, Gasp recupera pezzi importanti ma deve ancora rinunciare a Pellegrini e Dovbyk, il cui rientro è slittato alla prossima settimana. La notizia del giorno è però il ritorno di Koné: il centrocampista francese, fermo da un mese e mezzo per una lesione alla coscia, tornerà in gruppo nelle prossime ore e punta a una staffetta con il giovane Pisilli.

Le novità più interessanti arrivano però dal fronte tattico e statistico. In attacco, dopo quasi cento giorni di attesa, dovrebbe finalmente ricomporsi il tridente di qualità formato da Soulé, Dybala e Malen. Sulla corsia sinistra sarà confermato Wesley, diventato ormai il vero amuleto della squadra: i numeri parlano chiaro, con il brasiliano in campo la media punti sale a 1,89 (contro l'1,43 in sua assenza) e la produzione di palle-gol quasi triplica. Ancora assente, invece, lo squalificato El Aynaoui, che rivedrà il campo solo il 10 maggio contro il Parma. Lo scrive la Gazzetta dello Sport