Infortunio shock per un obiettivo della Fiorentina: Ismael Koné si frattura la gamba durante Canada Qatar

L'obiettivo della Fiorentina Ismael Koné, si infortunia gravemente al mondiale. Si frattura la gamba sinistra durante la partita dei mondiali tra Canada e Qatar

Il giocatore del Sassuolo, Isamel Konè era stato accostato alla Fiorentina prima ancora che si concretizzasse l'arrivo di Grosso, era lui uno dei principali obiettivi di Paratici per il centrocampo della Fiorentina.

Il centrocampista del Sassuolo, colpito da Madibo, nel corso della gara tra Canada e Qatar è terminata a terra e la sua gamba ha fatto un movimento innaturale. Il calciatore tra la disperazione dei suoi compagni e degli avversari è stato trasportato in ospedale ed è stato immediatamente operato per una frattura della gamba sinistra.

Il suo mondiale finisce qui e la stagione in arrivo è altamente a rischio.