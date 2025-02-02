Cm.com: "Se la Fiorentina prende Konè il Marsiglia va su Fagioli, prima va ceduto Richardson"

Ultimi giorni di mercato, ultimi giorni a disposizione per i movimenti dei giocatori meno impiegati dalle big. Tra questi c'è Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus che fino ad oggi non ha trov...

Ultimi giorni di mercato, ultimi giorni a disposizione per i movimenti dei giocatori meno impiegati dalle big. Tra questi c'è Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus che fino ad oggi non ha trovato destinazione. Thiago Motta lo ha convocato per la gara odierna contro l'Empoli e ha speso belle parole su di lui, dicendosi convinto che possa scrivere la sua storia in bianconero, ma l'addio rimane una possibilità concreta.

I discorsi tra Juventus e Milan per Tomori, affare non andato in porto, hanno visto i due club parlare anche di Fagioli. Ai rossoneri, in effetti, servirebbe un rinforzo in mediana, ma non c'è mai stata convergenza sulla valutazione del regista. Così come grigia è stata la fumata con la Fiorentina, che ha scelto di virare su Ndour davanti alla richiesta bianconera di un obbligo di riscatto praticamente garantito da obiettivi molto facili da raggiungere.

Tutto può essere riaperto, però, nelle ultime ore di mercato: i viola stanno provando a cedere Richardson (c'è lo Stoccarda, ma la Fiorentina non può più fare prestiti all'estero), in caso di riuscita andrebbero su Ismael Koné del Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. A quel punto il club di De Zerbi tornerebbe con forza su Fagioli. Affare da tenere sotto controllo, il domino potrebbe attivarsi in extremis. Lo scrive Calciomercato.com

MORETTO CONFERMA COMUZZO

https://www.labaroviola.com/moretto-conferma-la-fiorentina-fino-ad-ora-ha-respinto-tutte-le-offerte-del-napoli-per-comuzzo/287228/