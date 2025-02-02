Moretto conferma: "La Fiorentina fino ad ora ha respinto tutte le offerte del Napoli per Comuzzo"
Continua a tenere banco in casa Fiorentina la possibile cessione di Comuzzo al Napoli per 40 milioni di euro, gli ultimi aggiornamenti arrivano da Matteo Moretto. Infatti come rivelato dal noto giorna...
Continua a tenere banco in casa Fiorentina la possibile cessione di Comuzzo al Napoli per 40 milioni di euro, gli ultimi aggiornamenti arrivano da Matteo Moretto. Infatti come rivelato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato sul proprio profilo X la Fiorentina continua a tenere alto il muro dei 40 milioni di euro per la cessione, infatti Rocco Commisso non vuole cedere il giovane talento del vivaio viola ed ha respinto tutte le offerte del club azzurro.
Il club di De Laurentiis si è spinto fino a qui ad un massimo di 35 milioni di euro, vedremo se nelle prossime ore ci sarà un rialzo da parte del Napoli o se la Fiorentina abbasserà il suo muro a 35 milioni di euro rendendo l'affare possibile.
https://www.labaroviola.com/pedulla-ndour-non-esclude-fagioli-la-fiorentina-puo-fare-2-centrocampisti-serve-pero-una-cessione/287090/