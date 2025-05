Konè sicuro: “La vittoria con l’Inter ci ha dimostrato che siamo molto forti, domani vogliamo vincere”

Dopo il successo contro l’Inter in quel di San Siro, la Roma si prepara ad un altro big match. Domani alle 18, la squadra di Claudio Ranieri affronterà la Fiorentina in un altro scontro diretto per la zona Champions. E proprio in vista della gara dell’Olimpico, il centrocampista Manu Koné ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Per noi è un match decisivo, una partita importante. Sappiamo di giocare contro una squadra forte in campionato che sta facendo belle cose. Siamo in un buon momento, non perdiamo da tante partite e giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi che ci aiuteranno. Giocheremo come sempre per vincere, siamo in fiducia. Vogliamo una vittoria per guardare verso l’alto della classifica. Il successo contro l’Inter ci ha dimostrato che siamo molto forti”.

Qual è stata la svolta per battere l’Inter?

“Anche chi era in panchina quando è entrato ha dato il meglio di sé. Abbiamo veramente sentito un gruppo unito in campo, non era facile giocare contro l’Inter. Non è fortuna.Quella vittoria ci dimostra che anche in trasferta possiamo fare bene e conquistare risultati importanti. Ora mancano Atalanta e Torino fuori e sono convinto che se abbiamo battuto i nerazzurri possiamo farlo anche contro di loro”. Lo riporta Tuttomercatoweb