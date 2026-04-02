Moretto: "Gudmundsson non è incedibile, a giugno può uscire in caso di offerta importante"

L'esperto di calciomercato, Matteo Moretto, rivela che Albert Gudmundsson potrebbe essere ceduto nel corso del mercato estivo

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato di Albert Gudmundsson: "A gennaio è stato seguito da diversi club italiani, soprattutto la Roma. Ha il contratto in scadenza nel 2029 e potrebbe uscire nel mercato estivo. Molti club italiani lo stanno seguendo ed in caso di offerta importante può essere venduto”.