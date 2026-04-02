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Moretto: "Gudmundsson non è incedibile, a giugno può uscire in caso di offerta importante"

L'esperto di calciomercato, Matteo Moretto, rivela che Albert Gudmundsson potrebbe essere ceduto nel corso del mercato estivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 aprile 2026 17:13
Moretto: "Gudmundsson non è incedibile, a giugno può uscire in caso di offerta importante" -
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Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato di Albert Gudmundsson: "A gennaio è stato seguito da diversi club italiani, soprattutto la Roma. Ha il contratto in scadenza nel 2029 e potrebbe uscire nel mercato estivo. Molti club italiani lo stanno seguendo ed in caso di offerta importante può essere venduto”. 

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