Il Galatasaray rilancia per Osimhen e offre 75 milioni al Napoli. Kean più lontano dalla Turchia?

Il Galatasaray accelera per Victor Osimhen e prepara l’assalto finale all’attaccante nigeriano in uscita dal Napoli. Il vicepresidente operativo del club turco, Abdullah Kavucku, è sbarcato in Italia per seguire da vicino le principali trattative legate al mercato italiano, tra cui proprio quella per il numero 9 azzurro.

Osimhen, dopo l’ultima stagione in prestito, ha fatto sapere di voler proseguire la sua avventura con il club di Istanbul. L’ostacolo principale resta la richiesta del Napoli, che continua a pretendere i 75 milioni previsti dalla clausola rescissoria, da versare però in un’unica soluzione.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Galatasaray, inizialmente respinto, avrebbe rilanciato nelle ultime ore con una nuova proposta che arriva proprio a quella cifra, ma spalmata in cinque rate. Una formula che non soddisfa ancora la società partenopea, intenzionata a non fare sconti per il suo centravanti.

La trattativa resta aperta, ma si attende ora la risposta ufficiale del Napoli. La sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi per capire se l’affare potrà andare in porto. L’affare Oshimen, se andasse in porto, escluderebbe Kean dalla lista dei desideri del Galatasaray.