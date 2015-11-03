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Notizie Osimhen Fiorentina

Kean l'alternativa a Osimhen per il Galatasaray? Di Marzio: "Il club turco a Milano per l'intesa con il Napoli"

11 luglio 2025 16:19

Brutte notizie per la Fiorentina? Bloccata la trattativa Osimhen-Galatasaray, i turchi possono andare su Kean

10 luglio 2025 18:49

Il Galatasaray rilancia per Osimhen e offre 75 milioni al Napoli. Kean più lontano dalla Turchia?

08 luglio 2025 23:01

TMW, Se salta Osimhen, il Galatasaray pensa a Kean. I turchi pronti a pagare i 52 milioni della clausola

08 luglio 2025 15:52

De Laurentiis ancora accusato di falso in bilancio. Si indaga sul trasferimento al Napoli di Manolas

05 novembre 2024 18:12

Di Marzio conferma: "Osimhen e Zielinski non hanno recuperato e salteranno Fiorentina-Napoli"

16 maggio 2024 13:17

Osimhen verso il forfait in Fiorentina-Napoli. Lindstrom è tornato ad allenarsi in gruppo oggi

15 maggio 2024 19:57

Osimhen verso il forfait per Fiorentina-Napoli: l'attaccante non ha recuperato dall'infortunio

15 maggio 2024 13:35

Napoli, tanti dubbi in vista della Fiorentina: guai fisici per Osimhen, Zielinski, Lindstrom e Mario Rui

14 maggio 2024 16:03

Napoli in emergenza verso Firenze: Osimhen a forte rischio. Out Zielinski, si ferma anche Lindstrom

14 maggio 2024 14:05

Affaticamento muscolare per Osimhen: è in dubbio per la trasferta di venerdì a Firenze

13 maggio 2024 14:11

De Laurentiis interrogato in procura, l'accusa è di falso in bilancio e plusvalenze fittizie per l'affare Osimhen

03 aprile 2024 12:45

Nemmeno il Napoli vuole Mourinho, De Laurentiis: "Non sarà lui l'allenatore. Osimhen andrà via"

26 gennaio 2024 17:29

Piove sul bagnato in casa Napoli: c'è lesione per Osimhen. Tornerà a dicembre

16 ottobre 2023 17:00

Osimhen ancora nella bufera ma non c'entra il Napoli: accusato dal cognato di aver fatto arrestare lui e la sorella

14 ottobre 2023 19:11

Cassano: "Se non fosse stato per gli errori di Kayode e Parisi, Osimhen non l'avrebbe mai presa"

10 ottobre 2023 17:11

Rudi Garcia: "Il TikToker non voleva fare male, cosi come Osimhen non voleva fare quello che ha fatto"

27 settembre 2023 23:43

Continua il caso Osimhen a Napoli: arriva in ritiro ma non saluta. Demme e compagni ci restano male

27 settembre 2023 18:44

Osimhen denuncia il Napoli. La società ha postato un video che lo derideva per il rigore sbagliato

26 settembre 2023 23:53

Cabral da gennaio ha segnato 9 gol: meglio di lui ha fatto solo Osimhen (10)

06 aprile 2023 09:50

Meglio di Cabral solo Osimhen e Lautaro in questo 2023: 6 gol nelle ultime sei partite 

13 marzo 2023 09:42

Micidiale Jovic contro il Milan, quinto gol di testa quest'anno. Solo Osimhen ha fatto come lui

05 marzo 2023 13:49

Osimhen rivela: "Penso spesso a Mario Gomez, ad ogni allenamento mi dava suggerimenti"

20 dicembre 2022 19:37

Sport Mediaset snobba e dimentica la Fiorentina: "Osimhen ha segnato solo contro una big, la Lazio"

18 aprile 2022 15:20

Napoli, escluse lesioni muscolari a Osimhen dopo gli esami, ci sarà domenica contro la Fiorentina

07 aprile 2022 13:16

Napoli, Osimhen si ferma in allenamento ma poi rassicura su Instagram: ''ci vediamo in campo''

06 aprile 2022 15:07

Napoli in emergenza, Tuanzebe debutta contro la Fiorentina. Osimhen resta ancora fuori

13 gennaio 2022 13:25

Napoli come la Juventus: "Lille? Non ci sono mai stato, ingannato da De Laurentiis per Osimhen"

15 dicembre 2021 12:10

Il calcio ci ricasca, ululati nei confronti di Osimhen e cori per il Vesuvio dai tifosi della Roma

25 ottobre 2021 13:37

Sconcerti: "Osimhen come Batistuta, si tratta di un giocatore devastante, la decide sempre lui"

18 ottobre 2021 13:57

Esposito: "Con Batistuta nel 98/99' avremmo vinto tutto. Vlahovic meno decisivo di Osimhen"

11 ottobre 2021 14:49

Fiorentina: "Siamo contro il razzismo, i colpevoli fuori dal Franchi. Ma a Bergamo non è lo stesso"

04 ottobre 2021 13:08

La probabile formazione del Napoli, Luciano Spalletti si affida ai titolarissimi

03 ottobre 2021 11:21

CorSport, Fiorentina-Napoli è anche Vlahovic-Osimhen: i due bomber pronti per la sfida di domani

02 ottobre 2021 08:51

Sandrelli: "Troppo potere agli agenti, il calcio fallirà. Commisso esempio sano di correttezza"

01 ottobre 2021 22:06

Baiano: "Per chi tiferò domenica? Dipende, ho il cuore a metà, negli ultimi anni per il Napoli"

01 ottobre 2021 14:09

Braida: "Vlahovic incredibile: fa reparto da solo. È il migliore della Serie A insieme ad Osimhen"

27 settembre 2021 20:36

Baiano: "Vlahovic ai livelli di Immobile e Osimhen. Spero possa ripetere il campionato precedente"

24 settembre 2021 21:46

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