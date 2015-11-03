Notizie Osimhen Fiorentina

Kean l'alternativa a Osimhen per il Galatasaray? Di Marzio: "Il club turco a Milano per l'intesa con il Napoli"
11 luglio 2025 16:19
Brutte notizie per la Fiorentina? Bloccata la trattativa Osimhen-Galatasaray, i turchi possono andare su Kean
10 luglio 2025 18:49
Il Galatasaray rilancia per Osimhen e offre 75 milioni al Napoli. Kean più lontano dalla Turchia?
08 luglio 2025 23:01
TMW, Se salta Osimhen, il Galatasaray pensa a Kean. I turchi pronti a pagare i 52 milioni della clausola
08 luglio 2025 15:52
De Laurentiis ancora accusato di falso in bilancio. Si indaga sul trasferimento al Napoli di Manolas
05 novembre 2024 18:12
Di Marzio conferma: "Osimhen e Zielinski non hanno recuperato e salteranno Fiorentina-Napoli"
16 maggio 2024 13:17
Osimhen verso il forfait in Fiorentina-Napoli. Lindstrom è tornato ad allenarsi in gruppo oggi
15 maggio 2024 19:57
Osimhen verso il forfait per Fiorentina-Napoli: l'attaccante non ha recuperato dall'infortunio
15 maggio 2024 13:35
Napoli, tanti dubbi in vista della Fiorentina: guai fisici per Osimhen, Zielinski, Lindstrom e Mario Rui
14 maggio 2024 16:03
Napoli in emergenza verso Firenze: Osimhen a forte rischio. Out Zielinski, si ferma anche Lindstrom
14 maggio 2024 14:05
Affaticamento muscolare per Osimhen: è in dubbio per la trasferta di venerdì a Firenze
13 maggio 2024 14:11
De Laurentiis interrogato in procura, l'accusa è di falso in bilancio e plusvalenze fittizie per l'affare Osimhen
03 aprile 2024 12:45
Nemmeno il Napoli vuole Mourinho, De Laurentiis: "Non sarà lui l'allenatore. Osimhen andrà via"
26 gennaio 2024 17:29
Piove sul bagnato in casa Napoli: c'è lesione per Osimhen. Tornerà a dicembre
16 ottobre 2023 17:00
Osimhen ancora nella bufera ma non c'entra il Napoli: accusato dal cognato di aver fatto arrestare lui e la sorella
14 ottobre 2023 19:11
Cassano: "Se non fosse stato per gli errori di Kayode e Parisi, Osimhen non l'avrebbe mai presa"
10 ottobre 2023 17:11
Rudi Garcia: "Il TikToker non voleva fare male, cosi come Osimhen non voleva fare quello che ha fatto"
27 settembre 2023 23:43
Continua il caso Osimhen a Napoli: arriva in ritiro ma non saluta. Demme e compagni ci restano male
27 settembre 2023 18:44
Osimhen denuncia il Napoli. La società ha postato un video che lo derideva per il rigore sbagliato
26 settembre 2023 23:53
Cabral da gennaio ha segnato 9 gol: meglio di lui ha fatto solo Osimhen (10)
06 aprile 2023 09:50
Meglio di Cabral solo Osimhen e Lautaro in questo 2023: 6 gol nelle ultime sei partite
13 marzo 2023 09:42
Micidiale Jovic contro il Milan, quinto gol di testa quest'anno. Solo Osimhen ha fatto come lui
05 marzo 2023 13:49
Osimhen rivela: "Penso spesso a Mario Gomez, ad ogni allenamento mi dava suggerimenti"
20 dicembre 2022 19:37
Sport Mediaset snobba e dimentica la Fiorentina: "Osimhen ha segnato solo contro una big, la Lazio"
18 aprile 2022 15:20
Napoli, escluse lesioni muscolari a Osimhen dopo gli esami, ci sarà domenica contro la Fiorentina
07 aprile 2022 13:16
Napoli, Osimhen si ferma in allenamento ma poi rassicura su Instagram: ''ci vediamo in campo''
06 aprile 2022 15:07
Napoli in emergenza, Tuanzebe debutta contro la Fiorentina. Osimhen resta ancora fuori
13 gennaio 2022 13:25
Napoli come la Juventus: "Lille? Non ci sono mai stato, ingannato da De Laurentiis per Osimhen"
15 dicembre 2021 12:10
Il calcio ci ricasca, ululati nei confronti di Osimhen e cori per il Vesuvio dai tifosi della Roma
25 ottobre 2021 13:37
Sconcerti: "Osimhen come Batistuta, si tratta di un giocatore devastante, la decide sempre lui"
18 ottobre 2021 13:57
Esposito: "Con Batistuta nel 98/99' avremmo vinto tutto. Vlahovic meno decisivo di Osimhen"
11 ottobre 2021 14:49
Fiorentina: "Siamo contro il razzismo, i colpevoli fuori dal Franchi. Ma a Bergamo non è lo stesso"
04 ottobre 2021 13:08
La probabile formazione del Napoli, Luciano Spalletti si affida ai titolarissimi
03 ottobre 2021 11:21
CorSport, Fiorentina-Napoli è anche Vlahovic-Osimhen: i due bomber pronti per la sfida di domani
02 ottobre 2021 08:51
Sandrelli: "Troppo potere agli agenti, il calcio fallirà. Commisso esempio sano di correttezza"
01 ottobre 2021 22:06
Baiano: "Per chi tiferò domenica? Dipende, ho il cuore a metà, negli ultimi anni per il Napoli"
01 ottobre 2021 14:09
Braida: "Vlahovic incredibile: fa reparto da solo. È il migliore della Serie A insieme ad Osimhen"
27 settembre 2021 20:36
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