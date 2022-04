Sport Mediaset snobba e dimentica la Fiorentina: “Osimhen ha segnato solo contro una big, la Lazio”

Sport Mediaset, nel suo notiziario in onda alle 13.10 ha parlato del Napoli facendo un approfondimento del suo attaccante Victor Osimhen, poco incisivo contro nelle partite che contano. Ecco, facendo un elenco delle partite contro le big del campionato, il servizio dice testualmente cosi: “Curioso però il fatto che Osimhen, alle grandi del nostro campionato, abbia segnato solo contro la Lazio”. Dimenticando di fatti la Fiorentina, a cui Osimhen ha segnato il gol del 3-2, oppure, più semplicemente, a Mediaset non considerano la Fiorentina una big del campionato, mentre la Lazio (meno punti in classifica e storia inferiore) si.

