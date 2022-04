La bugia di Allegri sulla Fiorentina. Calendario favorevole? Macchè, partite contro Milan, Juve e Roma

Il pareggio casalingo della Juventus contro il Bologna riapre i giochi per il quarto posto, Allegri ha pubblicato detto, in più di un’occasione, che il calendario della Fiorentina è buono, cosi guardando le partite cosi non è. Di seguito il calendario delle squadre in corsa per la Champions League fino al termine della Serie A 2021/22, come mostrato da TMW

IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS (63 punti)

34° turno – Sassuolo-Juventus

35° turno – Juventus-Venezia

36° turno – Genoa-Juventus

37° turno – Juventus-Lazio

38° turno – Fiorentina-Juventus

IL CALENDARIO DELLA ROMA (57 punti)

33° turno – Napoli-Roma

34° turno – Inter-Roma

35° turno – Roma-Bologna

36° turno – Fiorentina-Roma

37° turno – Roma-Venezia

38° turno – Torino-Roma

IL CALENDARIO DELLA FIORENTINA (56 punti)

20° turno – Fiorentina-Udinese

34° turno – Salernitana-Fiorentina

35° turno – Milan-Fiorentina

36° turno – Fiorentina-Roma

37° turno – Sampdoria-Fiorentina

38° turno – Fiorentina-Juventus

IL CALENDARIO DELLA LAZIO (56 punti)

34° turno – Milan-Lazio

35° turno – Spezia-Lazio

36° turno – Lazio-Sampdoria

37° turno – Juventus-Lazio

38° turno – Lazio-Hellas Verona

IL CALENDARIO DELL’ATALANTA (51 punti)

20° turno – Atalanta-Torino

33° turno – Atalanta-Hellas Verona

34° turno – Venezia-Atalanta

35° turno – Atalanta-Salernitana

36° turno – Spezia-Atalanta

37° turno – Milan-Atalanta

38° turno – Atalanta-Empoli