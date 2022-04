Allegri ha paura della Fiorentina per la Champions: “Hanno un buon calendario e c’è lo scontro diretto”

Massimiliano Allegri è stato intervistato da Dazn dopo il pareggio contro il Bologna arrivato solo all’ultimo minuto. La Fiorentina in questo momento è a meno 7 in classifica dai bianconeri con la squadra di Italiano che ha una partita in meno e l’ultima giornata è in programma al Franchi lo scontro tra le due squadre. Ne ha parlato Allegri:

La sconfitta con l’Inter ha un po’ abbassato l’adrenalina della Juve?

“Assolutamente no, perchè noi siamo consci che per arrivare nei primi 4 posti di Champions e mantenere il quarto posto dobbiamo fare un passettino alla volta. Oggi fortunatamente siamo riusciti a pareggiare una partita che si era complicata. Abbiamo fatto un brutto primo tempo, abbiamo avuto comunque alcune situazioni favorevoli. Poi dopo l’1-0 abbiamo preso un palo, abbiamo tirato molto in porta, l’unica cosa è che ultimamente prendiamo sempre gol. Quindi su questo bisogna migliorare, essere più lucidi quando la palla è vicina all’area. Queste partite comunque all’inizio della stagione le avremmo perse, quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno e pensiamo a preparare la partita con la Fiorentina”

Stasera ha cambiato tanto a livello tattico. Come mai?

“Ci voleva ampiezza, forse dovevo darla all’inizio del primo tempo, non riuscivamo a prendere loro, loro erano bravi a uscire, noi eravamo un pochino in ritardo , però dire che dobbiamo assolutamente fare meglio. Non dobbiamo deprimerci, perchè io come tutti i ragazzi sappiamo che per arrivare al quarto posto c’è ancora da fare, dietro viaggiano, c’è la Fiorentina che ha un buon calendario, quindi dobbiamo essere bravi a rimanere sereni e concentrati, lavorare, continuare a farlo”.

Lotta per il quarto posto allargata?

“Credo che la Fiorentina abbia un buon calendario e lo scontro diretto con noi. Poi ci sono anche Lazio e Roma”.

Per avere la certezza del quarto posto quanti punti mancano?

“Facciamo un passo alla volta, nel calcio pensi una cosa e ne succede un’altra. Dobbiamo restare più sereni, le partite durano tanto e c’è sempre tempo per vincerle”.

Avete discusso molto nello spogliatoio?

“Parlavamo con grande serenità e lucidità nello spogliatoio. Non bisogna farse prendere dalla fretta o dal nervosismo. Non è che vincendo oggi arrivavamo quarti, dobbiamo riprendere a fare la fase difensiva un po’ meglio”. Lo riporta Tutto Juve

