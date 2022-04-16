PAGELLE VIOLA, TORREIRA SUPER STAR, CASTROVILLI SEMPRE MEGLIO, ENTRA MALE SOTTIL

La Fiorentina vince in casa contro il Venezia, è la terza vittoria consecutiva dopo l'Empoli in casa e il Napoli in trasferta. Le pagelle viola

La Fiorentina vince in casa contro il Venezia e continua la sua marcia verso l'Europa, le pagelle dei giocatori viola

Terracciano 6 Non viene mai chiamato in causa, preciso e attento nel gioco con i piedi

Venuti 6 Ordinato, dalle sue parti vieni poco attaccato, in fase offensiva è scolastico e sufficiente

Milenkovic 6,5 Con Igor migliorano partita dopo partita, attento, puntuale. Sbaglia praticamente nulla

Igor 6,5 Fa il lavoro sporco e lo fa alla grande con anticipi e recuperi importanti. Ormai è una certezza

Biraghi 6 Gara di ordinaria amministrazione senza infamia e senza lode, ormai è una costante di rendimento senza però mai convincere sempre del tutto

Torreira 7 Non solo il gol che segna con astuzia e classe, ma una ricerca costante della cosa giusta quando ha la palla tra i piedi, il primo a chiamare il pressing. Detta i tempi di gioco ed è bravo a recuperare in diverse situazioni

Castrovilli 6,5 L'ottimo giocatore non è quello che fa 3 partite straordinarie e 7 mediocri ma colui che fa 10 partite di ottimo livello. Ecco, Castrovilli sta facendo sempre partite di ottimo livello. Oggi preziosissimo anche in fase di interdizione con alcuni recuperi di palla importanti. Incrociamo le dita per l'infortunio, speriamo non sia nulla di grave

Maleh 6,5 Attacca la spazio come pochi altri in squadra, mette una meravigliosa palla di prima per Nico Gonzalez nel primo tempo. Fuori a metà secondo tempo dopo una buona gara

Nico Gonzalez 6 Sbaglia un gol nel primo tempo ma quando ha la palla tra i piedi può sempre nascere un'azione pericolosa per la Fiorentina anche se non sempre riesce e capita anche che si perde. Tanti calci subiti, può e deve fare di più

Ikonè 6,5 Prende un palo ma crea spesso pericoli, Italiano lo sostituisce probabilmente per tenerlo fresco per mercoledi. Dopo Napoli continua la crescita nella continuità di prestazione all'interno della gara

Cabral 6 Sbaglia un gol facile nel primo tempo ma nella manovra è sempre presente e bravo a farsi trovare e a farsi rispettare

Duncan 6 Aggiunge muscoli e forza alla manovra viola in un momento della gara in cui serviva quello

Sottil 5 Entra come al solito. Male. Atteggiamento sbagliato, sbaglia alcune scelte e qualche stop, spesso fa uno contro uno ma non riesce mai ad essere incisivo

MINACCIATO L'EX FIORENTINA SAVIC

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