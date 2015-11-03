Notizie Fiorentina Venezia Fiorentina

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Anche con il Venezia prestazione incolore per Colpani. Palladino: "Ha lavorato il triplo, presto troverà la forma migliore"

26 agosto 2024 10:46

Nazione: "Personalità e grandi doti tecniche: il debutto di Richardson tra le poche note positive"

26 agosto 2024 10:27

Mandragora: "Sono sicuro che con il tempo capiremo quello che ci chiede Palladino"

25 agosto 2024 21:53

Bucchioni: "La colpa è di Palladino se in un mese e mezzo non ha dato identità. Che calcio ha in testa?"

25 agosto 2024 21:29

I tifosi viola esplodono contro la squadra a fine partita: pioggia di fischi e il coro: "Tirate fuori le palle"

25 agosto 2024 21:12

Cecchi: "Sul banco degli imputati società ma anche Palladino. La sua Fiorentina non ha identità"

25 agosto 2024 20:58

Ancora un pareggio per la Fiorentina! Le speranze viola si spengono sulla rovesciata di Kouamé

25 agosto 2024 20:27

PAGELLE VIOLA, TORREIRA SUPER STAR, CASTROVILLI SEMPRE MEGLIO, ENTRA MALE SOTTIL

16 aprile 2022 18:26

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