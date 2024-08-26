Nazione: "Personalità e grandi doti tecniche: il debutto di Richardson tra le poche note positive"

Un esordio al Franchi certamente non positivo, ma in mezzo al buio totale brilla una piccola luce: l'esordio di Richardson è stato positivo

Tra i pochi aspetti positivi emersi dal match di ieri, spicca senza dubbio la prestazione del nuovo acquisto, Amir Richardson. Come riportato sulle pagine de La Nazione, il centrocampista marocchino, schierato al fianco del connazionale Sofyan Amrabat, si è distinto per la sua personalità e la capacità di recuperare palloni, ridistribuendoli con precisione ai compagni. Snello e agile, Richardson ha inoltre evidenziato eccellenti abilità nel gioco aereo, sfruttando al meglio la sua statura. Un debutto in maglia viola che evidenzia un giocatore destinato a diventare un elemento prezioso per la squadra di Raffaele Palladino.

Corriere Fiorentino: "Nessuna offerta per Amrabat, può restare alla Fiorentina"

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-zero-offerte-per-amrabat-in-mancanza-di-opzioni-restera-alla-fiorentina/265536/