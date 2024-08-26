Corriere Fiorentino: "Zero offerte per Amrabat, in mancanza di opzioni resterà alla Fiorentina"

E alla fine il primo esubero potrebbe restare davvero

E alla fine il primo esubero potrebbe restare davvero. Sofyan Amrabat, tornato a Firenze formalmente solo di passaggio, potrebbe invece rimanere alla corte di Palladino in questa nuova Fiorentina che sta nascendo. Il marocchino aspettava prima un riscatto dal Manchester United mai arrivato, poi una nuova offerta dai Red Devils, ma per il resto non ci sono state opportunità e offerte. In assenza di opzioni concrete nel rush finale, Amrabat può rimanere in viola, prendendosi un posto in più a centrocampo e rischiando anche di condizionare altre operazioni. Palladino lo sta utilizzando, ma l'attualità dice che sarà ancora in viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/la-curva-fiesole-canta-contro-nico-gonzalez-figlio-di-pu-e-poi-alla-societa-spendere-per-vincere/265469/