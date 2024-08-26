Anche con il Venezia prestazione incolore per Colpani. Palladino: "Ha lavorato il triplo, presto troverà la forma migliore"

Altra prestazione sottotono per Andrea Colpani, subentrato a Barak non è riuscito a dare un aiuto in più per portarsi a casa i primi 3 punti

Andrea Colpani, uno dei giocatori che non ha brillato nel match di ieri contro il Venezia, ha ottenuto un giudizio insufficiente. L'ex giocatore del Monza, subentrato a Barak nel corso della ripresa, non ha apportato quel contributo aggiuntivo che ci si aspettava, né è riuscito a creare occasioni pericolose da gol. Sulla sua condizione fisica è intervenuto il suo ex allenatore al Monza e attuale tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, il quale, come riportato da La Nazione, ha rassicurato i tifosi viola affermando: "I carichi di lavoro per lui sono stati alti: ha faticato tanto e ha lavorato il triplo perché ha avuto degli acciacchi nel corso dell’estate. Va solo ringraziato, sono certo che troverà presto la forma migliore. Lavoriamo tanto ogni giorno, sia qui che al Viola Park. Presto troveremo gli automatismi giusti. Serve solo un po’ di pazienza."

Nazione: "Richardson, il suo debutto una delle poche note positive"

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