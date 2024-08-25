I tifosi viola esplodono contro la squadra a fine partita: pioggia di fischi e il coro: "Tirate fuori le palle"

La Fiorentina pareggia con il Venezia 0-0: prestazione deludente ed il tifo Viola non ci sta. Fischi e cori alla squadra al triplice fischio

Al triplice fischio del match tra Fiorentina e Venezia, i tifosi Viola hanno mostrato tutto il loro malcontento per la deludente prestazione degli uomini di mister Raffaele Palladino. Il solo punto conquistato in casa contro il neopromosso Venezia ha scatenato la rabbia del tifo che ha risposto con una pioggia di fischi verso la squadra ed il coro "tirate fuori le palle" che non lascia spazio ad interpretazioni.

LE PAROLE DI RAFFAELE PALLADINO IN CONFERENZA STAMPA

https://www.labaroviola.com/palladino-devo-fare-i-complimenti-alla-squadra-non-abbiamo-concesso-nulla-miglioreremo-pazienza/265504/