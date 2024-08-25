Palladino: "Devo fare i complimenti alla squadra, non abbiamo concesso nulla. Miglioreremo, pazienza"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa dopo la prova non soddisfacente della Fiorentina

Raffaele Palladino ha parlato a fine partita in conferenza stampa, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina dopo il pareggio in casa contro il Venezia:

"Le difficoltà ci sono sempre, in tutte le partite, io oggi voglio fare i complimenti alla squadra, ho chiesto uno step di crescita nella fase di non possesso e dopo il Puskas siamo migliorati, abbiamo rischiato zero. Anche nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla, ovvio che dobbiamo migliorare nel gioco ma stiamo facendo un percorso di crescita, serve pazienza.

Lavorerò per giovedi perchè è un dentro fuori e ci teniamo, affrontiamo una squadra che si difende bene e vogliamo passare il turno. Io ho sentito i tifosi cantare per tutta la partita, li dobbiamo ringraziare per la spinta, da parte nostra dobbiamo solo ringraziarli, non ci siamo riusciti a farli gioire, non c'è pressione, dobbiamo mantenere equilibrio, serve tempo e pazienza, i nostri tifosi lo sanno. Sono sicuro che gli step di crescita ci saranno

Sono in questo mondo da vent'anni, non abbiamo subito la cessione di Nico, la squadra ha lavorato bene, oggi ho visto nella fase di non possesso la squadra che vorrei vedere, in fase offensiva cresceremo, è compito mio lavorare. Colpani? Ha faticato tanto fisicamente, conosco bene Andrea, da quando è arrivato ha lavorato il triplo, stiamo lavorando tanto. Questo è un gruppo incredibile che sta lavorando benissimo"

LE PAROLE DI DUNCAN IN SALA STAMPA DOPO LA PARTITA

https://www.labaroviola.com/duncan-avevo-laccordo-con-barone-per-il-rinnovo-dopo-la-sua-morte-e-cambiato-tutto/265508/