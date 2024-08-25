Duncan: "Avevo l'accordo con Barone per il rinnovo, dopo la sua morte è cambiato tutto"

Alfred Duncan si è presentato al Franchi per la prima volta da ex giocatore della Fiorentina, vestendo la maglia del Venezia

Alfred Duncan ha parlato in conferenza stampa dopo la partita tra Venezia e Fiorentina, queste le parole del calciatore che tornava al Franchi da ex per la prima volta:

"Ho sentito l'emozione di tornare al Franchi, qui ho passato 4 anni e mezzo molto importanti, giocare contro i miei compagni non è stato facile, fino a qualche mese fa abbiamo condiviso tanto insieme. Poi con il passare del tempo è migliorato. Oggi abbiamo avuto coraggio, giocare al Franchi non è facile, siamo contenti di quanto fatto, i punti giocando cosi arriveranno. A Roma ci è mancata la fase difensiva, dobbiamo lavorare ancora di più, tutti insieme dobbiamo dare qualcosa in più. Abbiamo creato tante occasioni per fare gol ma non ci siamo riusciti, fuori casa serve essere cattivi.

Dopo la scomparsa di Joe ho capito che il mio percorso alla Fiorentina era arrivato alla fine, lui gestiva tutto, con la sua scomparsa tante cose sono cambiate e ho deciso che non era più il caso di restare. Non ho mai smesso di sentire i miei ex compagni, siamo amici, oggi ho potuto anche salutare i tifosi perchè fino all'ultima giornata non conoscevo il mio futuro e quindi oggi ho cercato di salutare più gente possibile. Non mi aspettavo di rivedere Amrabat, affrontare lui non è mai facile, sono sicuro che Firenze lo farà divertire tanto.

Avevo un accordo con Barone, dopo la sua scomparsa tutto è cambiato. La società poi ha fatto tanti cambiamenti ed ho passato strade diverse. Non ho ancora superato la finale di Conference, ci penso spesso, abbiamo perso due finali, la seconda era alla nostra portata, volevo chiudere l'esperienza alla Fiorentina con una medaglia diversa, sono sicuro che quello che ha costruito Italiano possa portare comunque un trofeo a questa piazza che se lo merita"

LE PAROLE DI PALLADINO DOPO LA PARTITA

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