Cecchi: "Sul banco degli imputati società ma anche Palladino. La sua Fiorentina non ha identità"
Stefano Cecchi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare del pareggio della Fiorentina contro il Venezia. Ecco le sue parole:"Per l'ennesima partita la Fiorentina non c'è stata e non si è vis...
Stefano Cecchi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare del pareggio della Fiorentina contro il Venezia. Ecco le sue parole:
"Per l'ennesima partita la Fiorentina non c'è stata e non si è vista l'identità. Una Fiorentina che si smarrisce anche se è vero che gli manca il giocatore migliore che è Gudmundsson. Sul banco degli imputati ci vanno tutti, la società ma anche Palladino che non sta dando identità alla squadra e non si vede la sua mano.
Il mercato? Un trequartista di ricambio serve, Kean mi piace e quando è uscito la squadra si è spenta. Serve un difensore e la mediana Amrabat Richardson è rivedibile; sono preoccupato ma penso che da qui a venerdì arriverà qualcosa."
LA FIORENTINA NON RIESCE A VINCERE: SOLO UN PAREGGIO CON IL VENEZIA
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