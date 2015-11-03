Notizie Stefano Cecchi Fiorentina

Cecchi: "Paratici unisce Fiorentina e Firenze, finalmente un progetto ambizioso diverso dai precedenti"
06 febbraio 2026 15:04
Cecchi non ha dubbi: "Sarri verrebbe di corsa alla Fiorentina, va vista la volontà della società viola"
10 marzo 2025 15:09
Cecchi: "Stasera contava vincere ma non riesco a godermela, mostrate le solite fragilità"
28 febbraio 2025 23:35
Cecchi: "Oggi dura trovare una lettura, il Como ci ha dato una lezione. Palladino ha le idee chiare?"
16 febbraio 2025 15:56
Cecchi: "Sul banco degli imputati società ma anche Palladino. La sua Fiorentina non ha identità"
25 agosto 2024 20:58
Cecchi: "Troppi addii a zero, Castrovilli è un'occasione persa. La Fiorentina è un cantiere aperto"
04 luglio 2024 18:27
Cecchi: "Vranckx e Bove buoni giocatori ma servono certezze. Quali ambizioni ha la Fiorentina?"
21 giugno 2024 18:53
Sentite Cecchi: "Il ciclo di Italiano inferiore a quelli di Prandelli e Montella anche se vince la Conference"
16 maggio 2024 18:46
Cecchi: "L'assetto dirigenziale? Figura esterna poteva minare l'equilibrio. Italiano il punto di riferimento"
23 marzo 2024 18:37
Sentite Cecchi: "Arthur con Italiano ha un senso, nel calcio della Juve di Allegri era un controsenso"
03 agosto 2023 18:25
Sentite Cecchi: "Il West Ham è Iachini. Hanno vinto parcheggiando il bus contro la Fiorentina"
11 giugno 2023 18:43
Cecchi su Jovic: "Penso si sia abbattuta una luna nera su di lui, ha ancora tanto calcio dentro"
28 maggio 2023 18:44
Cecchi punge l'Atalanta: "Paragone con Fiorentina? Riduttivo, Fiorentina ha tradizione"
28 maggio 2023 18:25
Cecchi: "Troppo severi con Jovic: ha fatto l'assist, palo sfortunato. Rispetto a Cabral lui c'era"
19 maggio 2023 18:50
Cecchi: "Il Brescia gioca e fa giocare, vediamo stasera se Corini non snaturerà il suo calcio"
21 ottobre 2019 15:29
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