Labaro Viola

Notizie Stefano Cecchi Fiorentina

Cecchi: "Paratici unisce Fiorentina e Firenze, finalmente un progetto ambizioso diverso dai precedenti"

06 febbraio 2026 15:04

Cecchi non ha dubbi: "Sarri verrebbe di corsa alla Fiorentina, va vista la volontà della società viola"

10 marzo 2025 15:09

Cecchi: "Stasera contava vincere ma non riesco a godermela, mostrate le solite fragilità"

28 febbraio 2025 23:35

Cecchi: "Oggi dura trovare una lettura, il Como ci ha dato una lezione. Palladino ha le idee chiare?"

16 febbraio 2025 15:56

Cecchi: "Sul banco degli imputati società ma anche Palladino. La sua Fiorentina non ha identità"

25 agosto 2024 20:58

Cecchi: "Troppi addii a zero, Castrovilli è un'occasione persa. La Fiorentina è un cantiere aperto"

04 luglio 2024 18:27

Cecchi: "Vranckx e Bove buoni giocatori ma servono certezze. Quali ambizioni ha la Fiorentina?"

21 giugno 2024 18:53

Sentite Cecchi: "Il ciclo di Italiano inferiore a quelli di Prandelli e Montella anche se vince la Conference"

16 maggio 2024 18:46

Cecchi: "L'assetto dirigenziale? Figura esterna poteva minare l'equilibrio. Italiano il punto di riferimento"

23 marzo 2024 18:37

Sentite Cecchi: "Arthur con Italiano ha un senso, nel calcio della Juve di Allegri era un controsenso"

03 agosto 2023 18:25

Sentite Cecchi: "Il West Ham è Iachini. Hanno vinto parcheggiando il bus contro la Fiorentina"

11 giugno 2023 18:43

Cecchi su Jovic: "Penso si sia abbattuta una luna nera su di lui, ha ancora tanto calcio dentro"

28 maggio 2023 18:44

Cecchi punge l'Atalanta: "Paragone con Fiorentina? Riduttivo, Fiorentina ha tradizione"

28 maggio 2023 18:25

Cecchi: "Troppo severi con Jovic: ha fatto l'assist, palo sfortunato. Rispetto a Cabral lui c'era"

19 maggio 2023 18:50

Cecchi: "Il Brescia gioca e fa giocare, vediamo stasera se Corini non snaturerà il suo calcio"

21 ottobre 2019 15:29

Archivio

Esplora l'archivio di Stefano Cecchi

Sett. 6
Sett. 11 Sett. 9 Sett. 7
Sett. 34 Sett. 27 Sett. 25 Sett. 20 Sett. 12
Sett. 31 Sett. 23 Sett. 21 Sett. 20
Sett. 43