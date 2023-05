Cecchi su Jovic: “Penso si sia abbattuta una luna nera su di lui, ha ancora tanto calcio dentro”

Stefano Cecchi ha parlato a Radio Sportiva di Fiorentina con un occhio di riguardo verso il numero 7 Viola, Luka Jovic:

“Mercato Fiorentina? Non scambierei Jovic con Correa perchè non mi piace Correa. Continuo a pensare che Jovic ha ancora tanto calcio dentro. Ha beccato una sorta di luna nera che si è abbattuta su di lui o una stagione no. A Roma la giocata che fa Jovic è da campione assoluto e poi Handanovic fa una parata da campione. La Fiorentina ha bisogno di un portiere anche se Terracciano è stato encomiabile ma è entrato nel mirino della tifoseria: adesso sente la paura come nell’occasione del secondo gol contro l’Inter in cui non è uscito. Io poi voglio bene a Cabral ma se la Fiorentina vuole essere ambiziosa non può avere due centravanti che in campionato uno segna 7 gol e l’altro 6 gol. Chi prenderei? Non lo so, anche perchè con quei nomi tipo Nzola, ti fa fare il salto di qualità? Secondo me no e quindi nel campionato Italiano non vedo e serve un’ operazione di scouting come nel caso di Julian Alvarez prima di andare al City. Anno scorso avrei scommesso su Scamacca ma credo che la testa non sia quella del campione.”

STEFANO CECCHI DICE LA SUA SUI PARAGONI TRA QUESTA FIORENTINA E L’ATALANTA DEGLI ULTIMI ANNI