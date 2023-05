Cecchi punge l’Atalanta: “Paragone con Fiorentina? Riduttivo, Fiorentina ha tradizione”

Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e tra i vari temi trattati ha parlato della Fiorentina come ‘nuova’ Atalanta. Ecco le sue parole:

“Fiorentina nuova Atalanta? Faccio una considerazione. Dire che la Fiorentina deve fare come l’Atalanta è un po’ riduttivo perchè l’Atalanta è un fenomeno contingente. La Fiorentina nel passato è stato molto spesso lassù in campionato ed è una squadra che ha tradizione: l’Atalanta è un fenomeno recente, spero per i bergamaschi che continui il più possibile, la sua storia è una storia di serie B e Serie A con fatica. Se il paragone deve essere sull’ultimo periodo dell’Atalanta ci sta perchè la Fiorentina fa un calcio moderno.”

