“Ce la facciamo a stare uniti in questi ultimi 10 giorni? Ci giochiamo un sogno”. L’appello di Italiano

Vincenzo Italiano è contento, dopo la partita contro la Roma il tecnico della Fiorentina era soddisfatto e orgoglioso dei suo ragazzi. Kouamè è stato il più elogiato, ma tutti i subentrati hanno dato una grande risposta dal punto di vista della voglia e delle motivazioni, questo è quello che rende orgoglioso ogni tecnico. Ribaltare il risultato in casa contro una grande, per di più nei minuti finali, è stato come sfogare tutta la gioia rimasta dentro dopo la finale di Coppa Italia. Di certo non è la stessa cosa, il peso ed il valore delle partite è totalmente diverso ma quell’esplosione è stato come togliere il tappo a tutto ciò che è stato vissuto in questi giorni particolari.

L’allenatore viola, poco prima di abbandonare la sala stampa dopo la conferenza post Roma, si è rivolto ai giornalisti presenti, e con il sorriso ha detto: “Ce la facciamo a stare uniti in questi ultimi 10 giorni? Ci giochiamo un sogno”. Il riferimento è a tutto l’ambiente, con la finale di Conference League la stagione della Fiorentina potrebbe diventare storica. E per questo, serve che tutti, davvero tutti, siano una sola cosa senza pensare a nient’altro che questo. Non c’è nulla di più importante.

